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فن

بالرقص في طائرة خاصة.. محمد رمضان يروج لكليبه الجديد"ڤيرساتشي"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
روج الفنان محمد رمضان للكليب الجديد " ڤيرساتشي " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان من طيارته الخاصة يرقص ويغني علي انغام كليبه الجديد وعلق قائلا : ثقة في الله النجاح ، قريبا كليب  #ڤيرساتشي

ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا للمنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.   


وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.   


يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.  


مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
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