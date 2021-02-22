ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لتقليل استهلاك البنزين .. تعرف على خطوات تنظيف حساس عادم السيارة بدون فني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:36 م
حساس الشكمان
حساس الشكمان
Advertisements
اشرف عطية
يعتمد محرك السيارة علي الكثير من الحساسات ليعمل بشكل أفضل، وهذه الحساسات ترسل إشارات للكمبيوتر، الذي بدورة يقوم بترجمة هذه الإشارات لبيانات يعمل بشكل أفضل ويعطيك اسرع أداء.

ومن الحساسات الموجودة في المحرك حساس الهواء او الذي يطلق عليه البعض حساس العادم ويعتبر حساس العادم من أهم الحساسات التي تؤثر على عمل محرك السيارة بشكل عـام، لأنه الجزء المسؤول عن تحديد كمية الوقود المناسبة لعملية الاحتراق داخل المحرك وتوثر بشكل مباشر علي استهلاك الوقود .

في حال تلف او اتساخ هذا الحساس فيصيب كمبيوتر السيارة بخلل ، ويتسبب في زيادة ضخ الوقود للمحرك وزيادة استهلاكه، كما يزيد من نسبة انبعاثات الغاز الملوثة للبيئة و الكثير من قائدي السيارات لا يقومون بتنظيفه والعناية به، ولا يدرون أهمية المحافظة عليه .

حيث يعمل حساس العادم على إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى أساس هذه المعلومات يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم .

طريقة تنظيف حساس العادم :

1– أوقف تشغيل المحرك، وانتظر إلى أن تبرد السيارة، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.

2– قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع بعد تثبيتها جيدًا، ثم حدد مكان الحساس، حيث يتواجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.

3– ثم ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.

4– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيدًا.

5– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيدًا، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وظيفة الشكمان في السيارة ودلالة لون العادم الصادر منه صيفا وشتاءً

منها انبعاث أدخنة.. أعراض تلف محرك السيارة وحاجته لصيانة فورية

تعرف على علامات ضعف طرمبة البنزين وطرق فحصها

لو بتشم ريحة بنزين في عربيتك.. اعرف السبب

تعرف على خطورة الفلتر التالف على محرك سيارتك

أسباب ملاحظة رائحة البنزين في السيارة و كيفية علاجها

ترشيحاتنا

أول تعليق من الرئيس الإيطالي علي اغتيال سفيره في الكونغو

ضبط فرد شرطة أطلق النار على اثنين من زملائه داخل مرور بنى سويف

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

مصير بيراميدز .. الكاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور