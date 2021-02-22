لتقليل استهلاك البنزين .. تعرف على خطوات تنظيف حساس عادم السيارة بدون فني



يعتمد محرك السيارة علي الكثير من الحساسات ليعمل بشكل أفضل، وهذه الحساسات ترسل إشارات للكمبيوتر ، الذي بدورة يقوم بترجمة هذه الإشارات لبيانات يعمل بشكل أفضل ويعطيك اسرع أداء.





ومن الحساسات الموجودة في المحرك حساس الهواء او الذي يطلق عليه البعض حساس العادم ويعتبر حساس العادم من أهم الحساسات التي تؤثر على عمل محرك السيارة بشكل عـام، لأنه الجزء المسؤول عن تحديد كمية الوقود المناسبة لعملية الاحتراق داخل المحرك وتوثر بشكل مباشر علي استهلاك الوقود .





في حال تلف او اتساخ هذا الحساس فيصيب كمبيوتر السيارة بخلل ، ويتسبب في زيادة ضخ الوقود للمحرك وزيادة استهلاكه، كما يزيد من نسبة انبعاثات الغاز الملوثة للبيئة و الكثير من قائدي السيارات لا يقومون بتنظيفه والعناية به، ولا يدرون أهمية المحافظة عليه .







حيث يعمل حساس العادم على إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى أساس هذه المعلومات يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم .







طريقة تنظيف حساس العادم :



1– أوقف تشغيل المحرك، وانتظر إلى أن تبرد السيارة، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.2– قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع بعد تثبيتها جيدًا، ثم حدد مكان الحساس، حيث يتواجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.3– ثم ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.4– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيدًا.5– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيدًا، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.