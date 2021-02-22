مصطفى بسيط : أشرف عبد الباقى سباق بالأفكار الجديدة والتمثيل مكنش هدفى

قال الفنان مصطفى بسيط ، إنه كان يتمنى تخصص الديكور فى بداية دراسة ولم يفكر فى التمثيل ، و لافت إلى أن التمثيل جاء صدفة في حياته ولم يكن يحلم أو يرتب له .





وأضاف " بسيط " ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام م منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن أساتذة المعهد شجعوا أن يستمر فى هذه الموهبة ويخصص فى قسم التمثيل .





وأشار الفنان مصطفى بسيط ، إلى أنه رفض فكرة التخصص فى قسم التمثيل فى بداية الامر لانه لم يكن يطمح له ، منوهًا إلى أن شهرته بدأت من داخل الجامعة بعد اشتراكه فى المسرحيات الخاصة بها .





وتابع الفنان مصطفى بسيط ، أنه كان يعمل مساعد مخرج فىمسلسل راجل و 6 ستات ، وعند اعتذار أحد نجوم العمل بالصدفة فى أحدى الحلقات طلب أشرف عبد الباقى منه تقديم هذا الدور .





وأكد أن أشرف عبد الباقى سباق بالأفكار الجديدة دائما ، منوهًا إلى أن مسرح مصر من أنجح الأعمال المسرحية حاليًا وبدأ فيه كمخرج ومن ثم مخرج وممثل ، حتى أصبح عضو أساسى بالفرقة وتفرغ للتمثيل فقط معهم وبدأت شهرتى تزيد .