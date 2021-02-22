اختلس 41 ألف جنيه.. انقضاء الدعوى بالتصالح لـ مندوب تحصيل بهيئة التامينات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوي بالتصالح لمندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية اختلس أموال من جهة عمله .





صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.





كشف امر الاحالة قيام محمد ح، مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية بصفته موظفا عاما اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 41 ألف و273 جنيه مصري والتي قام بتحصيلها من منشأة مطاعم أرزاق الكوثر قيمة مستحقات جهة عمله لدى المنشأة سالفة البيان لتوريدها لخزينة تلك الجهة فاختلسها لنفسه بنية تملكها ولم يوردها لجهة عمله.



