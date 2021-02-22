شاهد.. كواليس رحلة بعثة الزمالك من القاهرة إلى داكار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وشهدت كواليس رحلة بعثة الزمالك من القاهرة إلى العاصمة السنغالية داكار، والتي تخللتها ترانزيت في الجزائر العديد من اللحظات الصعبة خاصة بعد أزمة الطيران التى تسبب فى بقاء البعثة 6 ساعات بالجزائر.





ويخوض الزمالك مرانا قويا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف اللقاء المرتقب بين الفريقين فى نفس الموعد غدا.





وتعادل الزمالك مع مولودية وهران الجزائرى باستاد القاهرة سلبيا فى الجولة الأولى ويلتقى تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية غدا بداكار قبل أن يواجه الترجى التونسى فى الجولة الثالثة بتونس.