ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سانوفي تعلن مساعدتها لـ جونسون آند جونسون في تصنيع اللقاح بفرنسا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:52 م
سانوفي تعلن مساعدتها
سانوفي تعلن مساعدتها لـ جونسون آند جونسون في تصنيع اللقاح في
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها ستساعد شركة جونسون آند جونسون لإنتاج لقاحها في فرنسا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قال المختبر الفرنسي سانوفي، اليوم الاثنين، إنه سيقدم الدعم في تصنيع لقاحات كوفيد-19 إلى شركة جونسون آند جونسون الأمريكية،  كما يستعد للقيام بذلك من أجل اللقاح الذي طورته شركة فايزر وبيونتك.

وبمجرد الحصول على الترخيص، ستوفر سانوفي لجونسون آند جونسون إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الراسخة والخبرة في مصنعها لتصنيع اللقاحات في مارسي ليتوال، فرنسا، لصياغة وملء قوارير لقاح جونسون آند جونسون في عام 2021 بمعدل ما يقرب من 12 مليون جرعة في الشهر.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاح الذي يتم حقنه مرة واحدة، والذي لا يتطلب درجات حرارة منخفضة جدًا للتخزين ، سيكون الرابع الذي تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جرعة واحدة.. أمريكا تستعد للموافقة على استخدام لقاح ثالث ضد كورونا

خريف 2021.. أمريكا تزف بشرى بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

لقاحان ..هل تنجح لقاحات كورونا الجديدة فى مواجهة السلالات المتحورة؟..فيديو

بعد قرار جنوب أفريقيا بوقف استخدامه.. بوريس جونسون يدافع عن لقاح أسترازينيكا

فايزر تزف بشرى عن لقاحها.. وجونسون آند جونسون بالطريق.. فيديو

جنوب أفريقيا تبدأ التطعيمات ضد «كوفيد -19»

ترشيحاتنا

حفاظا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور