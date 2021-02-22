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أخبار البلد

بعد افتتاح الرئيس..القباج تتفقد أحد مراكز علاج الإدمان ببورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مركز العزيمة لتأهيل المدمنين بمدينة بور فؤاد.

والمركز أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحها مؤخرا  بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة  ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت  الوزيرة بتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة.
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