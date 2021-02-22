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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على روسيا. 

من جانب آخر، قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه "توجد مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية".

وشدد على ضرورة اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن رد الفعل على ذلك إنطلاقا من "الروح الجماعية، وضبط النفس".

وأضاف بوريل: "من الواضح، أن روسيا دخلت في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي. في الوضع المتعلق بأليكسي نافالني، يرفض الجانب الروسي الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك رفض مراعاة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب على وزراء خارجية دول الاتحاد، مناقشة كيفية الرد على ذلك. وسنفعل ذلك بروح الوحدة الجماعية وضبط النفس، وسنرى ما سيسفر عن ذلك".
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