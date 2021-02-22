الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا





أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على روسيا.





من جانب آخر، قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه "توجد مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية".





وشدد على ضرورة اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن رد الفعل على ذلك إنطلاقا من "الروح الجماعية، وضبط النفس".



