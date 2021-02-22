وزيرة الصحة: تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة بلغت 70% من سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.









جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان وحدة طب أسرة الشيخ موسى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.









وراجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 16 ألف و 65 ملفًا فرديًا.



