استعدادا لمواجهة سيمبا.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.





وحرص موسيماني خلال المحاضرة على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد.





وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسي اليوم.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم باستاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.