ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة سيمبا.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:47 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد.

وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسي اليوم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم باستاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد غيابه بسبب كورونا .. موسيماني يحاضر لاعبي النادي الأهلي بالتتش

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا.. موسيماني يجتمع بمعاونيه في فندق الإقامة بتنزانيا

الجماهير تحتفي بموسيماني.. والأخير يعلق: فخور بالأهلي

الحماس مالي العيون.. الأهلي يخوض مران حماسي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

موسيماني يخصص محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب المران

ترشيحاتنا

عفت نصار لـ صدى البلد: لم أقصد الترويج لـ ممدوح عباس فى أزمة تجديد فرجاني ساسي

آخرهم أحمد مكي ونجلاء بدر|فيروس كورونا يهاجم 7 فنانين في شهر فبراير

انهيار الإسماعيلى عرض مستمر فى الدوري .. والإقالة تلاحق يوفيتش

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

أستاذ بجامعة هوبكنز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

يحيى الدرع يفتح باب الانتقال لـ الأهلي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور