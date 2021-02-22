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أصل الحكاية

لعبة أنهت حياته .. قصة طفل توفي في الغسالة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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رشا عوني
عادة ما تتفاجئ الأمهات ، بقيام أطفالهن بأفعال قريبة قد تتسبب في إصابات خطيرة او قد تودي بحياتهم تمامًا، إلا أن تلك المفاجآة كانت صادمة حينما عثر السلطات الأمنية في نيوزلندا على جثة طفل وجدوه في الغسالة الأوتوماتيك . 

لم يتخطى الطفل 5 أعوام ، لكن فضوله في هذا العمر دفعه للعب والدخول بداخل فوهة الغسالة ، ظنًا منه أنه يختبئ ويلعب مع والديه ، لكن اللعبة انتهت بوفاته بعد أن تم تشغيل الغسالة دون العلم بوجوده بداخلها تمامًا . 

بحسب موقع صحيفة ميرور البريطانية ، فكان الطفل مصاب بإصابات عديدة بعد استخراجه من الغسالة لكنه كان مازال على قيد الحياة ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي بعدها هناك . 

المتحدث باسم الشرطة النيوزيلندية أكد أن خدمات الطوارىء تلقت تنبيها حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 19 فبراير، بإصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي هناك" . 

كما قالت مستشارة حي سبريدون بمقاطعة كرايستشيرش بنيوزيلندا، الدكتورة ميلاني كوكرأنه تم الإبلاغ على نطاق واسع عن المخاطر المحتملة للغسالات وضرورة الانتباه إلى الأطفال، فالأطفال الصغار في مرحلة نمو تجعلهم فضوليين بشكل.

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