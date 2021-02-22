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حوادث

تحريات الأمن الوطني تكشف تكليفات هشام عشماوي لزوج أخته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
كشفت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 جنايات أمن الدولة العليا، تكليفات الإرهابي هشام عشماوي للمتهم أحمد محمد توفيق "زوج أخت الأول" بتوفير مقرات ومأوى للعناصر القادمة من ليبيا.

وتبين من التحريات ارتباط المتهم الخامس أحمد محمد توفيق بالقيادي هشام عشماوي وانضمامه لجماعة المرابطون وتلقيه في هذا الإطار تكليفات من الأخير لشراء أسلحة وذخائر ومواد مما تستخدم في تصنيع المفرقعات.

كذلك تلقى المتهم تكليفات من القيادي هشام عشماوي بتوفير مقرات ومأو تنظيمية لإيواء عناصرها العائدة من حقول الجهاد في ليبيا، تمهيدا لارتكاب عمليات إرهابية داخل البلاد.

وتنفيذا للتكليفات دبر المتهم أحمد محمد توفيق وحدة سكنية بمنطقة الهرم وأخرى بدائرة قسم ثان أكتوبر بالجيزة.

وتنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي يوم 24 فبراير الجاري.

وتعقد جلسات القضية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، محمد احمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق".

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ "خلية كتائب الفرقان" والتى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
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