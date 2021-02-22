محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد

أعطى





ولفت إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع إتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة ، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

