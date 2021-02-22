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محافظات

محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:13 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة متخصصة للإستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى منطقة الصحابي للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات، بجانب إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على المحافظ شخصيًا، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمنطقة الصحابي المدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة .

وأثناء لقاءه بالمواطنين واستماعه لمطالبهم أكد اللواء أشرف عطية حرصه على تحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم لأن الدولة لن ترضى أبدًا إلا بالحياه الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها الصحابى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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ووجه محافظ أسوان المسئولين بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصحابى بإنشاء باقى العمارات السكنية بعد الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وذلك بالتوازى مع وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية ، وأيضًا محاور مرورية جديدة ، بجانب المنشآت الخدمية.

ولفت المحافظ إلي أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية ، في حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا حتي الإنتهاء من إنشاء المشروع بالكامل.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعد أن تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بالعزل المنزلى أو الحجز داخل مستشفيات العزل.

وحذر المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق ، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لإنتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع إتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة ، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.
محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد
محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد
محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد
محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد
محافظ أسوان يتفقد منطقة الصحابى العشوائية .. شاهد
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