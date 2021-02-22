من داخل غية الحمام .. "صدى البلد" يرصد أحدث ظهور للفنان محمد عيد

الممثل محمد عيد، وشهرته "قزم السينما المصرية"، ولد في مدينة المحلة، وأشتهر بقصر قامته ويطلق عليه البعض أقصر رجل في مصر، أشترك في برنامج المقالب "اديني عقلك"، وأشتهر بدوره الكوميدي "صابر" في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" عام 2001.

للتوالي مشاركته في عدد من اعمال السينما الأخري، ومنها: الزناتي مجاهد، وظرف صحي، وشارع الهرم مع الفنان سعد الصغير والفنانة مها أحمد، وشارك في عدد من المسرحيات مثل: شئ في صبري، وأهلا يا بكوات.

وبعد فترة من اختفاء الفنان محمد عيد عن الوسط الفني، تواصلت معه "صدي البلد"، لتذهب الي منزله وتكشف عن حياته اليومية، ليظهر الفنان محمد عيد بطباعه الكوميدية، وملامح وجه الطفولية التي تسيطر عليه، كما انه لم يغيره الزمن منذ أخر ظهور له.

وكشف الفنان محمد عيد عن حبه للحمام، ووجود غيت حمام فوق سطح منزله، بكافه ألوان وأنواع الحمام المختلف، ورصدت كاميرا "صدي البلد" تعامله مع الحمام، ورعايتهم، ومدي حبه لهم، وبناءه منزل من الخشب للحمام للمكوث بداخله.

والجدير بالذكر، ان الممثل "القزم" محمد عيد، قد قرر الزواج مرة أخري، بعد زواجه العرفي الأول، وأوضح أنهم تربطهما قصة حب، وتزوج منها بعد وفاه والدته، وظهر صور لزوجته الثانية أثناء ارتدائها الحجاب، كما أنها تقوم بقراءة القرآن والصلاة.