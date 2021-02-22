بالبشاميل والإنشوجة ومحشي .. طريقة عمل الخرشوف

يتوفر الخرشوف الان بكميات كبيرة فى السوق ولكن عدد كبير من السيدات لا يعرفن كيفية اعداده في المنزل بسهولة وسرعة .. لا نقدم لكم طريقة عمل الخرشوف بوصفات مختلفة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير خرشوف بالانشوجة و الليمون

خرشوف

بقدونس

عصير ليمون

انشوجة

زبدة بارميزان

بصل ثوم

ملح فلفل





طريقة تحضير خرشوف بالانشوجة و الليمون

* ضعى الخرشوف والانشوجه وزيت الزيتون والشبت والبقدونس وعصير الليمون والبصل والثوم على النار وقلبيهم





* ارفعي المكونات من على النار وضعى عليها بياض البيض المبشور وصفار البيض المبشور والجبنه البارميزان وقدميه









مقادير خرشوف باللحمة و البشاميل

نصف كيلو خرشوف

ربع كيلو لحم مفروم معصجة

ثوم لبن أو كريمة دقيق

بشاميل

زبدة ملح فلفل اسود مكعب مرقة زيت

6 ملعقة صلصة طماطم





طريقة تحضير خرشوف باللحمة و البشاميل

* قومى برص الخرشوف فى بايركس الفرن





* شوحي البصل مع اللحم و الثوم ومكعب المرقة وورق اللورا





* ضيفى البهارات ويترك حتى تعصج اللحمة





* ضيفى اللحمة الى الخرشوف





* شوحى الزبدة مع الدقيق و ملح وفلفل





* ضيفى اللبن و يقلب حتى الحصول على القوام المطلوب و يرفع على الخليط ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج





مقادير خرشوف محشي

خرشوف بسله لحم مفروم بصل

مرقة بهارات بابريكا جوزه الطيب

دقيق

سمـنة

كزبره خضراء

ملح فلفل ن

عناع حبهان

جزر ثوم

لبن

طريقة تحضير خرشوف محشي

* في طاسه علي النار ضيفي السمنه مع البصل والثوم المفروم





طريقة تحضير البشاميل





* ضيفي السمنه علي النار مع نفس كمية الدقيق مع مكعب مرقة حتي ينضج الدقيق ثم اضيفي اللبن و استمري في التقليب حتى الحصول على القوام المطلوب





* بمجرد ان يصفر البصل اضيفي اللحم المفروم حتى يتغير لونه ثم اضيفي البابريكا و جوزة الطيب و ملح وفلفل ثم البسله و الجزر و كزبره خضراء





* رصي الخرشوف في طاجن الفرن وتبليه بالملح و الفلفل



