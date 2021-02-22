الأزهر: لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالسكن الجامعي

تفقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، المدن الجامعية بمرافقة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، و أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، و هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات؛ للوقوف على استعداداتها لعودة طلاب وطالبات الجامعة بداية من غدٍ الثلاثاء.





عقب الجولة التفقدية عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع مسئولي المدن الجامعية، وشدد خلاله على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الجميع.





وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال عودة الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ السبت القادم 27 من فبراير الجاري.





واطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة الطبية بالجامعة؛ من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، وقررَ تشكيل لجنة متابعة؛ لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.