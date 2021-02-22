نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

وجه محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، انتقادات إلى

بعد عدم إمداد قلعة الدراويش بلاعبين على سبيل الإعارة؛ من أجل المساهمة فى

انتشاله

من الكبوة التي يمر بها فى الآونة الأخيرة.