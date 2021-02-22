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حوادث

شاهد .. كيف نجحت الداخلية فى إسقاط عصابة النصب الإلكترونى؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:58 م
احدى الطرق الاحتيالية
احدى الطرق الاحتيالية
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مصطفى الرماح
أنتجت وزارة الداخلية فيديو عن جهود الوزارة في ضبط الجريمة الإلكترونية، خاصة النصب برسالة "مبروك كسبت".

ووجهت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضربة موجعة لعصابات الاستيلاء على أموال المواطنين من البنوك، حيث نجحت في ضبط أخطر شبكة تخصصت في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وكانت تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من مسئولي أحد البنوك، بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك، وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويستولي على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ويستخدم تلك البيانات فى عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى .

وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا"، وممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما "3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما فى استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكترونى – مبلغ مالي"، وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، فضلًا عن اعترافهم بارتكاب 57 واقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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