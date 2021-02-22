غرامة 10 آلاف جنيه لمن يلقي القمامة في المصارف والمجاري المائية

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن التنمية المحلية، ووزارة الموارد المائية والري، وقعا بروتوكول تعاون لإزالة المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف، ونقلها إلى أماكن خاصة، وعدم تركها على حافة الترع والمصارف. وزارةالتنميةالمواردوقعابروتوكوللإزالةونواتجإلىأماكن





وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نعمل على المحافظة على الثروة المائية، ونعمل على إنشاء منظومة متكاملة لحماية المصارف المائية، ومنع إلقاء المخلفات في المجاري والمصارف المائية".





وتابع خالد قاسم "الأولوية في هذا الأمر تتمثل في تنفيذ كل مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة للمناطق التي تطل على المصارف والترع"، مؤكدا " هناك خطة تبطين الترع للحفاظ على المياه، ومنع إلقاء المخلفات في المجاري المائية".





ولفت خالد قاسم إلى أن "هناك قانون 202 الخاص بالبيئة الصادر في 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به شارفت على الانتهاء وهناك وحدات تدخل سريعة في المحليات لرصد من يلقي مخلفات في المصارف المائية وتصل الغرامة لـ 10 آلاف جنيه لمن يلقي القمامة في المصارف المائية".





واختتم خالد قاسم "ندوات توعوية للمواطنين لمنع إلقاء القمامة في المصارف والمجاري المائية".