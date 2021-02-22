إجراءات صارمة.. الكويت تصدر قرارات عاجلة للحد من تفشي كورونا

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الكويتي، أصدر عدة قرارات خلال الاجتماع الذي جرى اليوم، ومن أبرزها حظر التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق، والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.





وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر حكومية، أن تلك القرارات سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.



