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فن

اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تعقد اجتماع الدورة العاشرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:20 م
محمود حميدة مع وزيرة
محمود حميدة مع وزيرة الثقافة
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أحمد إبراهيم
اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور المنتج الكبير جابي خوري رئيسا.

كما حضر كل من الأعضاء، الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية للشئون الافريقية، والدكتورة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن الأقصر وأمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب والمخرج هشام فتحي واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية السابق والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي.

في بداية الاجتماع شكرت اللجنة العليا رئاسة الجمهورية علي استجابتها بالرد علي طلب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهرجان الأقصر في دورته العاشرة ، ووجه بأهمية المهرجان وأن تكون الدورة تحت رعاية وزير الثقافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة وتم مخاطبة الوزارة بذلك.

واستقرت اللجنة العليا للمهرجان علي كافة الفعاليات التي ستقدم في الدورة العاشرة من مسابقات وأفلام ومائدة مستديرة وندوات وكتب ومطبوعات متنوعة ، وستقام كل الفعاليات في الأماكن الخارجية حال سماح الجهات المختصة.

كما تواصلت اللجنة مع وزيرة الثقافة لإنهاء الإجراءات المطلوبة ودعم الوزارة الدائم للمهرجان في ضوء ظروف الجائحة وحسب اللوائح والإجراءات الاحترازية المصرية والعالمية.
اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تعقد اجتماع الدورة العاشرة
اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تعقد اجتماع الدورة العاشرة
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