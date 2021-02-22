ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. روحاني تحت مقصلة البرلمان الإيراني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 م
اتفاق إيران والطاقة
اتفاق إيران و"الطاقة الذرية" يضع روحاني في أزمة
Advertisements
رحيم يسري
"الموت لروحاني" كان ذلك الشعار هو الأبرز في إيران قبل أسبوعين، خلال مسيرات إحياء الذكرى 42 للثورة الإيرانية. وسرعان ما تحول إلى تهديد بمحكامة الرئيس الإيراني في البرلمان عقب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمل المفتشين الدوليين.

خلال زيارة نادرة إلى طهران، أعلن  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي عن اتفاقا مع حكومة الرئيس حسن روحاني يسمح بتمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر.

ويسمح الاتفاق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول المفتشين للمواقع النووية، لكنه يمنعهم من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، في وقت تطالب فيه طهران برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

- محاكمة روحاني 

يرفض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه الأصوليون أو المحافظون من أنصار المرشد الإيراني علي خامنئي، الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة روحاني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصوت البرلمان، اليوم الاثنين، بأغلبية 221 صوتا على قرار إبلاغ القضاء برفض ​الحكومة الإيرانية​ تنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني"، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.

وبموجب التصويت، ففي حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون المذكور، بمحادثاتها مع وكالة الطاقة الذرية، فقد يتم فرض غرامات مالية وأحكام بالسجن على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والحكومة.

وشدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور على ضرورة تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سيقدم روحاني للمحاكمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منها.

وأكد مجتبي ذو النور أن نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة، وذلك بعد سماحه بمواصلة التعاون بين بلاده ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- موقف التيار الأصولي 

يرفض المعسكر الأصولي في إيران ما يعتبره تقديم تنازلات فيما يتعلق باستئناف عمليات التفتيش بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق.

وطالما هدد النظام الإيراني بتقليص التزامه ببنود الاتفاق النووي، رافضا التراجع عن إي إجراءات ما لم تمتثل الولايات المتحدة للاتفاق بشكل كامل ومن ثم رفع العقوبات المفروضة على طهران.

ويقول المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده "لن ترضخ للضغوط"، مؤكدا  أن إيران يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.

وأكد خامنئي أن تخصيب اليورانيوم في إيران لن يتوقف عند نسبة نقاء 20%، مضيفا "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".

وشدد المرشد الإيراني على أن بلاده لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي، موضحا أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاه طهران غير منصف.

ويوضح خامنئي أن الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا، مشيرا إلى أنه حال قررت إيران صناعة السلاح النووي لا يمكن للنظام الصهيوني ومن أكبر منه منعها عن ذلك.

واعتبر أن ما يمنع إيران من تطوير السلاح النووي هو فكرها ومبادئها الإسلامية التي تحظر صناعة الأسلحة النووية أو الكيميائي.

بدوره، يقول النائب بالبرلمان الإيراني مالك شريعتي نياسر، إنه "بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل".

فيما رأى النائب محمد حسن أصفري، أن الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان، موضحا أن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة.

ويأتي موقف المرشد الإيراني والبرلمان الذي يسيطر عليه التيار الأصولي، في ظل محاولات أمريكية وأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 من الانهيار عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش

تهديد خطير لـ روحاني.. البرلمان الإيراني يوافق بالإجماع على قرار بمقاضاة الرئيس وحكومته

إيران.. أول رد من خامنئي على تهديد البرلمان بمحاكمة روحاني

خامنئي يلوح بإمكانية صنع السلاح النووي في إيران

ترشيحاتنا

مواجهات نارية لـ بيراميدز .. ننشر قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

بيراميدز مع الرجاء.. هاني سعيد يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا