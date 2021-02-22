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فن

تامر عاشور يشوق متابعيه لأغنية جديدة تحمل اسم "بقول عادي"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شوق الفنان تامر عاشور متابعيه، بصدور اغنية جديدة له قريبًا تحمل أسم "بقول عادي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ونشر تامر عاشور مقطعا صغيرا من الأغنية، معلقًا: " بقول عادي اغنيه جديده قريبا ".

 

وتقول كلمات الأغنية: "بقول عادي انا المرة دي مش فارق معايا رجوع، انا كويس ولا ببكي ولا موجوع".

 

وكان قد طرح تامر عاشور،  مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

 

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