ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة منذ اتفاق العلا.. لقاء إماراتي قطري عاجل في الكويت

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:23 م
لقاء إماراتي قطري
لقاء إماراتي قطري في الكويت لبحث تنفيذ اتقاق العلا
Advertisements
قسم الخارجي
للمرة الأولى منذ اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من الإمارات وقطر في دولة الكويت اليوم وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين منذ قمة العلا.

وناقش الجانبان الإماراتي والقطري الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمن الطرفان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

كما تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصالحة خليجية برعاية أمريكية على الأبواب.. تميم يزور السعودية واحتفالات في قطر.. الإمارات: نسير في الاتجاه الصحيح.. والسيسي يؤكد على ثوابت مصر

منظمة التعاون الإسلامي: قمة العلا تحقق مصالح شعوب الدول العربية

أخبار السعودية اليوم: عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية.. قمة العلا تطوي الخلاف وترسخ رؤية الملك سلمان.. وإشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي

أنظار العالم تتجه نحو نتائج قمة العلا.. فماذا قال قادة الدول؟

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة أصوات الانفجارات في منطقة الظهران بالسعودية

بشرى سارة لسائقي التاكسي.. وفر 14 ألف جنيه سنويا لو بتستهلك 10 لتر بنزين يوميا

لا داعي للقلق.. بروتوكول جديد لعلاج مصابي كورونا.. ومستشار الرئيس يكشف التفاصيل

خاص.. كواليس إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد

يحيى الدرع يفتح باب الانتقال لـ الأهلي .. فيديو

رئيس الوزراء البريطاني يعلن موعد رفع قيود كورونا

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنها صادم.. خروف يرى لأول مرة بعد 5 سنوات بسبب كتلة صوف ضخمة | صور

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد