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اقتصاد

اليوم..مزاد علني لبيع 45 لوط سيارات وأدوات كهربائية بهذه المنافذ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:20 ص
سيارات الجمارك
سيارات الجمارك
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محمد يحيي
تطلق مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد نجم؛  اليوم الثلاثاء،مزادا علنيا لبيع كميات من البضائع لصالح جمرك العين السخنة والسويس و بدر بواقع 45 لوطا مخصصا للطرح في المزاد العلني.

بحسب تقارير صادر عن مصلحة الجمارك، فإن المزاد المقرر عقده برعاية وزارة المالية سيتم خلاله بيع كميات من "لعب أطفال، أقمشة بوليستر، خيوط، قطع غيار سيارات، أدوات كهريائية".
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ومن المستهدف بيع 87 سيارة ومتوسيكل كانت مخزنة بجمرك السويس من ماركات متنوعة بإجمالي 75 لوط مخصص للبيع.

و بنهاية يناير الماضي فإنه تم فعليا بيع 18 لوط سيارات و قطع غيار وجرارات بـ4.1 مليون جنيه بإجمالي  50 لوطا كانت معدة للبيع.

ومن المقرر اجراء عمليات المزاد داخل قاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط،  سيتم خلالها بيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.

قالت المصلحة إنه سيتم بيع 22 لوط بضائع متنوعة بمخزن سرحان "العين السخنة"، و بضائع بمخزن جمرك السويس عبارة هم لوط أدوات ماكياج، بالاضافة  لبيع عدد 6 لوط بضائع جمرك الأدبية عبارة عن قطع غيار سيارات، إكسسوار كمبيوتر، لوازم موبايل (أدوات كهريائية )، و 2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل، بالاضافة الى 4 لوط بميناء بدر الجاف عبارة عن  بضائع متنوعة

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