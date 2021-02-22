تعرف على التغذية السليمة والممنوعة في حالة نزلة البرد

التغذية المناسبة خلال الإصابة بنزلة البرد.









الشوربة، مهما كان دجاج أو لحم أو خضار رح يكون غنيا بالفيتامينات ومخففا للالتهاب مهدئ للحلق.





الثوم، يزيد المناعة ويخفف الأعراض المصاحبة.





الحمضيات، غنية بفيتامين سي تساعد الجسم على مرحلة التشافي.

‏الزنجبيل، له مفعول قوي للشعب الهوائية وغني بمضادات الأكسدة.





العسل، شفاء يعطيك طاقة خلال فترة الخمول والتعب.





‏أغذية غير مفيدة خلال الفترة..





الأطعمة المقلية، الدهن الزائد رح يؤدي الى الخمول والم البطن وغازات.





الفشار، أو أطعمة صلبة لأنها رح تسبب قرمشة وزيادة في الكحة والتهاب الحلق.





الحليب، أحيانًا يعطي شعور بالغثيان وعسر بالهضم.

‏القهوة، كثرتها ممكن تسبب في جفاف الجسم و توتر.





الحلويات، كثرة السكر موب زينة ويفضل تجنبها لأنها تزيد من الالتهابات.

قدم الدكتور محمود قطب؛ استشارى التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك؛