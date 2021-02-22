الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة.. غدا





قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنها ستصرف تلك الرواتب علي 3 مجموعات علي مستوي أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، حيث سيتم تحويل رواتب الموظفين بالدولة علي البنوك.









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وأشار التقرير إلي أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل كلا من وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات.





بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".