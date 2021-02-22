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اقتصاد

الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة.. غدا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:41 م
رواتب الموظفين
رواتب الموظفين
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محمد يحيي
تصرف وزارة المالية اعتبارا من غدا الثلاثاء؛ رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عن شهر فبراير الجاري والمقرر استمرارها لمدة 3 أيام أخري.

قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنها ستصرف تلك الرواتب علي 3 مجموعات علي مستوي أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، حيث سيتم تحويل رواتب الموظفين بالدولة علي البنوك.


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ذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهدها البلاد حاليا، موضحًا أنه سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسنسق مع البنك المركزي المصري.

وأشار التقرير إلي أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل كلا من  وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات.

بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

وأوضح التقرير أنه من المقرر صرف رواتب المجموعة الثانية الأربعاء المقبل والمحددة بـ19 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة".

وتقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الخميس  المقبل، والمحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة وتشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها بالاضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

كما سيتم صرف باقي وراتب الجهات الحكومية الأخري خلال الأحد المقبل.
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