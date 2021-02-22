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أخبار البلد

لبحث التعاون العسكري.. رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:42 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
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محمد إبراهيم
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول "كينيث ماكينزى"، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار، فضلًا عن مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلًا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية معربًا عن إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، متطلعًا إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
لبحث التعاون العسكري.. رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
لبحث التعاون العسكري.. رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
لبحث التعاون العسكري.. رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
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