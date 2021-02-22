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بدون تسجيل ملكية العقار.. أحمد موسى: لا كهرباء ولا مياه ولا غاز ولا أي مرافق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:52 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشهر العقاري ينفذ أحكام القضاء، ولا يحصل على أموال لتسجيلها، موضحا أن الدولة لا تريد أن تفعل أزمة للمواطنين لكن تسهل الأمور عليهم. 

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المواطن الذي يسكن في منزله بعقد ابتدائي ووضعه مستقر لا يحتاج إلى الذهاب الشهر العقاري ليسجله، مرددا «اللي محتاج خدمات زي عدادات الكهرباء هو اللي محتاج يروح الشهر العقاري عشان يدخل الخدمات». 

وتابع أحمد موسى «لو وضعك مستقر متروحش تسجل في الشهر العقاري.. بس لو عايز خدمات تدخل لازم تروح الشهر العقاري وتسجل البيت»؛ منوها بأن دخول المرافق كهربا أو الغاز لا تدخل إلا بتسجيل العقار".

ولفت أحمد موسى، إلى أن المادة 35 حظرت على الجهات والمصالح الحكومية نقل الموافق والخدمات، وأي إجراء يتعلق بالعقار إلا بالتسجيل في الشهر العقاري. 

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