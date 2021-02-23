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ملفات

مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية.. اللواء سمير فرج في لقاء حواري بحضور وزير الشباب والرياضة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:51 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
بحضور وزير الشباب والرياضة ..
 - لقاء حواري مع الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج
 -تأثير نجاح مونديال اليد على الأمن القومي المصري المحور الرئيسي في اللقاء 

عقدت وزارة الشباب والرياضة لقاء حواريا مع مجموعة من الشباب والفتيات أقيم بمسرح الوزارة بمشاركة  اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير  الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة.

جاء اللقاء ضمن سلسلة الحوارات الشبابية التي تنظمها الوزارة مع أبرز الشخصيات العامة والمسئولين وقادة الرأي تحت شعار " معاك .. أونلاين" للنقاش حول مختلف الملفات والقضايا الهامة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي حول النجاحات التي حققتها مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021، وتطوير وإنشاء الصالات المغطاة التي استضافت منافسات البطولة التي أشادت جميع المنتخبات المشاركة بها بالتنظيم الأمثل لها.

و انطلاقًا من تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد بدأت فعاليات اللقاء الحواري من خلال الحديث حول أهمية الرياضة  وعلاقة نجاح البطولة بالأمن القومي. 

وعرض الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج  مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة الارهاب، مشيرا أن مصر أعطت رسالة إلي العالم خلال فعاليات بطولة العالم لكرة اليد بأنها بلد الأمن والأمان. 

وأوضح اللواء سمير فرج أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد استطاعوا من خلال نجاح مونديال اليد تكوين سمعة لمصر عظيمة بالخارج بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا أن ذلك شجع طوكيو على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في ظل جائحة كورونا.  

 كما تطرق في حديثه حول تحديات سد النهضة، والخطوات الدبلوماسية والسياسية التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، علاوة علي علاقة السودان مع مصر وإثيوبيا والتأثير علي هذا الملف.

  و تناول اللقاء الحديث عن  تحديات حوض البحر المتوسط ، والاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، وكذا الموقف المصري مع الجانب الليبي ودعمها للشعب الليبي الشقيق، والدعوة إلي الاستقرار الأوضاع بليبيا.

وفي مداخلته، أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية التوعية بالتحديات التي تواجه البلاد، لمواجهة الشائعات، والتصدي لها، ودور استضافة للأحداث الرياضية الدولية في خلق الصورة الذهنية الحقيقية لمصر أمام مختلف الدول، مشيرا ان استضافة مونديال اليد بمشاركة 32 منتخبا تعد رسالة سلام سامية من مصر لجميع دول العالم.
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