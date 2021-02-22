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ديني

الإفتاء: لا يجوز للنساء إخراج الفدية بدلا من قضاء أيام رمضان في هذه الحالة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:02 م
الإفتاء: لا يجوز
الإفتاء: لا يجوز للنساء إخراج الفدية بدلا من قضاء أيام رمضان
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الصوم للنساء واجب عليهن إذا أفطرن لعذر شرعي، منوها أنه لا يجوز لهن إخراج الفدية عن الأيام التي أفطرن فيها طالما لديهن القدرة على الصيام حتى لو كان القضاء في المستقبل.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن قضاء النساء لإفطار رمضان بسبب العذر الشرعي، يجوز بشكل متفرق وليس مرة واحدة تخفيفا على المرأة.

وأشار إلى أن النساء قد يسألن كثيرا عن إمكانية إخراج الفدية بدلا من أيام قضاء صوم رمضان مباشرة ، منوها أنه لا يجوز ذلك طالما لديهن القدرة على قضاء ما أفطروا من رمضان.

حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضع في رمضان
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة الحامل خفف الله عليها بسبب ظروف الحمل.

أضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المرأة الحامل تتابع مع الطبيب الخاص بها وإذا  صرح لها بالإفطار في شهر رمضان فلا مانع من ذلك وعدة من أيام أخر".

وتابع شوقي علام:"  على المرأة الحامل أن تفطر حال تصريح الطبيب لها بالإفطار في شهر رمضان، وفي حال إنجاب المرأة  للطفل الرضيع يمكنها ان تفطر في شهر رمضان غذا كان الصيام يؤثر على اساليب التغذية السليمة والرضاعة للطفل".

واكمل شوقي علام:" على المراة الحامل او التي ترضع أن تصوم الأيام التي أفطرت فيها  في أيام اخرى، وفي حال استمرار العذر مع المرأة نتيجة الحمل او الرضاعة  فعليها إطعام مسكينا عن كل يوم أفطرته".

ولفت شوقي علام:" الشريعة مبنية على التيسير ومراعاة أحوال الناس ولا مانع من  إفطار المرأة الحامل او التي ترضع، وتقضي تلك الأيام حال زوال العذر".



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