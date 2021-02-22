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البنك المركزي يتيح فتح حسابات من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:03 م
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
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عبد الخالق صلاح
قالت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، خصصنا أكثر من 20 إجراء في ظل جائحة كورونا منها تخفيض قيمة الفائدة وتقليل التعاملات النقدية.

وأضافت أبو النجا خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أطلقنا مبادئ للشركات المتعثرة والغينا القوائم السوداء لإلغاء تاريخ التعثر مع البنوك»؛ مشيرة الي ان البنك أطلق عدد من المبادرات لدعم قطاع السياحة في ظل كورونا.

ونوهت أبو النجا، أن البنك المركزي يعمل على تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الائتمان.

وأشارت أبو النجا إلى أن البنك المركزي هدفه اتاحة الخدمات المالية لكل المواطنين مهما كان دخله بسيط أو عال.

وتحدثت أبو النجا، عن الخدمات المالية الإلكترونية من محافظ مالية إلكترونية أو تحويلات بنكية.

وأكدت أبو النجا، أن البنك المركزي أتاح  فتح حسابات للشباب من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن. 
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