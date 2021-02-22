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اقتصاد

البنك المركزي: 213 مليار جنيه قروضا للشركات الصغيرة والمتوسط بفائدة 5 %.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:44 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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قسم الاقتصاد
قالت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي إن الرئيس السيسي أطلق في يناير 2016 مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، المبادرات حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تم تحقيقه حتى الآن توجيه 213 مليار قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة واستفاد حوالي 8 آلاف شركة.

واوضحت انه تم توجيه 30 مليار من إجمالي المبلغ للشركات متناهية الصغر وتم الوصول ل4 مليون مستفيد سواء من البنوك او الجمعيات ولكن المجال متاح للتوسع والسوق كبير وسيتم ضخ 117 مليار جنيه إضافية للقطاع الحيوي حتى 2022.


وأضافت أن البنك المركزي وجه البنوك بتخصص 10% كحد أدنى من محافظها للشركات الصغيرة وتم السماح للبنوك باستخدام وسائل تقييم غير تقليدية للتسهيل على الشركات.

وتابعت أن البنك أصدر أكثر من 20 إجراءا ومبادرة في ظل أزمة كورونا منها تخفيض الفائدة وتقليل التعاملات النقدية ودعم العمالة غير المنتظمة والقطاع السياحي.



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