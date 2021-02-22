محافظ الفيوم: قرارات استباقية للتعامل مع موجة الطقس السيئ ..فيديو

قال دكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء كان اجتماعا هاما وناقش العديد من القضايا، مؤكدا أنه تناول مشروع تطوير عواصم المحافظات تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية.





وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أنه تم التأكيد على جا هزية المحافظات للتعامل مع التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظات بمصر خلال الفترة الحالية.





وتابع محافظ الفيوم أن المحافظة لها طبيعة خاصة وكانت لا تشهد أمطار خلال السنوات الأخيرة ولكن الشتاء الماضي تعرضت المحافظة لموجة سيول شديدة مؤكدا أننا نعمل بشكل محدد استعدادا للتقلبات الجوية .



