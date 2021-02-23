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فن

اطلعلي برة.. حكيم يروج لأحدث أغانيه قبل طرحها على يوتيوب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:15 ص
حكيم
حكيم
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سعيد فراج
نشر نجم الأغنية الشعبية حكيم، بوستر جديد من أحدث أغانيه «اطلعلي برة» عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ليروج للأغنية قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وعلق حكيم، على البوستر قائلًا: «اعملوا اشتراك دلوقتى فى القناة الرسمية على اليوتيوب .. علشان تسمعوا اغنيتى الجديدة #اطلعلى_برة من». 

يأتي ذلك بعدما حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.
وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

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