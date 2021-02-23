ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النيابة الإدارية: المواطن له دور مهم في الإبلاغ عن أي مشكلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، إن إحالة النيابة الإدارية 7 مسئولين بحي السلام والمطرية للمحاكمة التأديبية، وهذا دور النيابة وواجبها في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الاثنين، إن وقيعات مزورة في واقعة احالة 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية بحي السلام والمطرية.

وأكد المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، أن كافة قضايا مخلفات البناء والتي يثبت فيها الأمر يتم إحالتها للمحاكمة التأديبية، متابعا أن :"مش ممكن المسئول والأجهزة الرقابية تغطي الجمهورية كاملة وعلى المواطن دور هام في المساهمة في التعامل مع الأمر والإبلاغ عن اي مخالفة بجواره".

وفي السياق نفسه أشار المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، إلى أن يمكن الإبلاغ عن مخالفات البناء عبر الخط الساخن التالي " 16117".
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يطالب بحصر قضايا مخالفات البناء.. وإحالة مرتكبيها للمحاكمة

بيان تفصيلي.. النيابة الإدارية: إحالة قضايا مخالفات البناء إلى المحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية: محاسبة مرتكبي مخالفات البناء بالقانون وبمنتهى الشدة ..فيديو

برلماني: تحويل قضايا مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة هدفه إسراع المواطنين للتصالح

برلماني يطالب بوجود تفاوت بأسعار تصالح البناء وفقا لنوع المخالفة

إسكان النواب: مد فترة تصالح مخالفات البناء لبعد مارس تحسمه الدولة

ترشيحاتنا

خاص .. مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفى محمد من بيراميدز

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

3 أسباب قد تعطل مسيرة تألق مصطفى محمد في تركيا

رئيس الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية بعد الهزيمة من أسوان

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

3 عروض على مائدة مروان محسن للرحيل عن الأهلي في الصيف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق