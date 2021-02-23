النيابة الإدارية: المواطن له دور مهم في الإبلاغ عن أي مشكلة

قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، إن إحالة النيابة الإدارية 7 مسئولين بحي السلام والمطرية للمحاكمة التأديبية، وهذا دور النيابة وواجبها في تحقيق العدالة الناجزة.





وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الاثنين، إن وقيعات مزورة في واقعة احالة 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية بحي السلام والمطرية.





وأكد المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، أن كافة قضايا مخلفات البناء والتي يثبت فيها الأمر يتم إحالتها للمحاكمة التأديبية، متابعا أن :"مش ممكن المسئول والأجهزة الرقابية تغطي الجمهورية كاملة وعلى المواطن دور هام في المساهمة في التعامل مع الأمر والإبلاغ عن اي مخالفة بجواره".





وفي السياق نفسه أشار المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، إلى أن يمكن الإبلاغ عن مخالفات البناء عبر الخط الساخن التالي " 16117".