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ديني

مواصفاته ومميزاته.. تعرف على "الروبوت الذكي" لتعقيم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:00 ص
الروبوت الذكي لتعقيم
الروبوت الذكي" لتعقيم الحرمين الشريفين
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محمد شحتة
دشّن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "الروبوت الذكي" الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.

يعمل الروبوت بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع مع وحدة الانحلال عالية الأداء، ويسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

ويقوم الروبوت بالتعقيم الداخلي في ست مستويات من تأثير التعقيم، ويحسن من قوة وسلامة الجو الصحي والبيئي، ويقوم بتحليل متطلبات التعقيم، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويمتلك خاصية الشحن بالبطارية ويعمل من 5 إلى 8 ساعات.

وتصل سعة الجهاز إلى 23،8 لتر، وحكم الرش 2 لتر في الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع مغلقة في مرة واحدة، وحجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومتر.

كما يتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، وحصلت على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية ce.
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