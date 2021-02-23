"كان سايح في دمه".. "طفل كرداسة" يكشف تفاصيل مثيرة لإصابته بـ"عقر كلب"

كشفت والدة الطفل "مؤمن" الذي تعرض لهجوم من جانب كلبين شرسين، بمنطقة المعتمدية في كرداسة، عن تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن ابنها يبلغ من العمر 6 سنوات.





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صبايا الخير الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه خلال عملها بمحل مجاور لمنزلها، طلب منها نقودا لشراء حلوى من محل تجارى مجاور، وخلال سيره بالشارع، تعرض لهجوم من جانب كلبين، ملك شاب كان يقف بهما بناصية الشارع.





وذكرت أنها فوجئت بعدد من الأشخاص يحضرون إليها حاملين ابنها، غارقا فى دمائه، فاعتقدت أنه تعرض لحادث سيارة، إلا أن شابا أخبرها بأنه تعرض لهجوم من جانب كلب شرس، وعلى الفور سارعوا لنقله إلى مستشفى قصر العيني.

وواصلت :" لقيت ناس جايبينه ولفينه بالشاش، وسايح في دمه.. وخرجنا به إلى مستشفى القصر العيني".





وذكرت أن ابنها أخبرها عقب استقرار حالته الصحية، بأنه خلال سيره بالشارع، فوجئ بشاب يقف وبصحبته كلبين، طلب منهما مهاجمته، فحاول الهرب منهما، إلا أن الكلبين لاحقاه، وهاجماه بشراسة، حتى تدخل عدد من الأشخاص وأنقذوه.

وطالبت والدة الطفل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم مالك الكلبين، بعد أن كاد يقتل ابنها نتيجة الهجوم الذي تعرض له.





فيما قال الطفل مؤمن إنه :"فوجيء بكلب يعقره ، مضيفًا :"صاحب الكلب قال له، اهجموا عليه.. والكلب شال كل الجلد كله اللى في دماغي، ولم يتعرض أحد لإنقاذي، ومازالت أعاني التعب والألم".



