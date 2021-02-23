بالملح.. عالجي الجيوب الأنفية

يتعرض الكثير من الأشخاص للاصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد، نتيجة لانخفاض درجة الحرار وتقلبات الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك علاج الجيوب الأنفية بالملح.

وكشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن علاج الجيوب الأنفية بالملح.

إذا لم يتوفر لديك العلاج الخاص باحتقان الأنف والجيوب الأنفية؛ يمكنك إعداد محلول طبيعي رخيص من منزلك يغني عن قطرة الأنف، وهو يساعدك على تقليل احتقان الأنف وتقليل تورم الأغشية المخاطية.

طريقة علاج الجيوب الانفية تسخين ربع كوب ماء وضف له نصف ملعقة ملح وقلبهما جيدًا ثم استخدمها لاستنشاقها حتى تدخل الأنف.

يمكنك استخدام محلول الماء والملح عن طريقة سرنجة نظيفة من خلال وضع المحلول بداخلها وإدخالها في الأنف مع تفريغها حتى تتعقم الأنف بالكامل.

