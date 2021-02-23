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رياضة

الأهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر من إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:28 ص
الأهلي
الأهلي
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي سيف زاهر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنهت صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أمير توفيق أنهي طلبات موسيماني بالتعاقد مع مهاجم سوبر إفريقي، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا الوافد الجديد.

وكشفت مصادر خاصة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر إن موسيماني استقر على البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية. 

وأضاف:" يخشي الجهاز الفني من تجدد إصابة أيمن أشرف خاصة أن المباراة ستقام في أجواء صعبة من رطوبة وضغط جماهيري ". 

وبات تشكيل الأهلي يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.
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