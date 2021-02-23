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بعد تطعيم 17 مليون مواطن.. حاتم سليمان: أوضاع كورونا في بريطانيا بدأت تتراجع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:48 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الأوضاع أفضل كثيرا في بريطانيا عن ما سبق فيما يخص موضوع الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأضاف سليمان، في حوار عبر سكايب، لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، الاثنين، أن البيانات الأخيرة تقول إن نسبة انتشار الفيروس قلت كثيرا، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة قلت أيضا بشكل كبيرة خلال الأيام الحالية عن الأسابيع الماضية.

وأكد استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن الأطفال في وقت ذروة الموجة الثانية لكورونا الخطر عليهم قليل، مشيرا إلى أنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 17 مليون مواطن في بريطانيا.

وأوضح الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن هذا الأمر شجع الدولة على الفتح وفتح ملاعب كرة القدم للحضور الجماهيري والتي حددت لها بريطانيا يوم 17 مايو المقبل، مشيرا إلى أن أوضاع فيروس كورونا في بريطانيا بدأت تتراجع.
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