دادة السينما المصرية.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا فخري

يوافق اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير ذكرى وفاة الفنانة اللبنانية ثريا فخرى ، والتى عرفت باسم "دادة حليمة"، كما برعت فى تجسيد عدد كبير من الأدوار بشكل متنوع وكانت أكثر أفلامها مع عملاق الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين.





ونرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ثريا فخرى فى السطور التالية ..





- ولدت في مدينة زحلة بلبنان عام 1914.





- عشقت التمثيل منذ صغرها؛ لذلك التحقت بفرقة التمثيل المدرسية، وعقب إنهاء دراستها الابتدائية انضمت إلى إحدى الفرق اللبنانية.





- جاءت إلى مصر عندما بلغت الخامسة والعشرون من عمرها، حيث أقامت مع والدها تاجر الأقمشة البسيط في الإسكندرية.





- انضمت إلى فرقة الفنان "علي الكسار"؛ لتستكمل مشوارها الفني من خلال العديد من الفرق المسرحية، ووصل رصيدها الفني إلى ما يقرب من 32 مسرحية، كما قدمت حوالي 55 فيلمًا.





- بدأت مسيرتها الفنية في عام 1939 في فيلم "العزيمة".





- تزوجت ثريا فخري، 3 مرات، أولهما: كان محمد توفيق "محاسب الفنانيين"، ثم الشاب المصري نبيل الدسوقي، والذي استمرت معه لمدة 10 سنوات، وأخيرًا فؤاد فهيم الذى استمرت معه 7 سنوات، ورحل تاركا لها ثروة هائلة، ولكونها لم تنجب من الثلاث زيجات فقد آلت كل ثروتها لوزارة الأوقاف؛ لأنها لم يكن لها وريث.





- من أعمالها: «آخر جنان 1965، شربات ومطلوب أرملة: 1965، وأيام ضائعة: 1965، وليلة الزفاف: 1965 الداده، وأغلى من حياتي: 1965، والحياة حلوة: 1965، وهارب من الزواج: 1964».





- توفيت في 23 فبراير عام 1966.