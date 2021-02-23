تفاصيل البرنامج التدريبي الأول للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتعاون قطاع المعاهد الأزهرية مع مكتبة مصر العامة الرئيسية، في تطبيق حزمة تدريبية "عن بُعد"، بعنوان (المهارات الحياتية).





وذكر قطاع المعاهد، أن البرنامج يستهدف العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، ومن المقرر أن تكون طريقة التدريب عن بعد (أون لاين) عبر برنامج (زووم).zoom، ومقر التدريب بقطاع المعاهد الأزهرية.





وأوضح قطاع المعاهد، أن مدة التدريب: ثلاثة أيام من يوم الإثنين الموافق 22/2/2021 وحتي الغد، الأربعاء 24 فبراير.





وأشار إلى أن المدربين باليوم الأول: هم: الدكتور أحمد خالد، دكتوراة في إدارة الأعمال، والدكتورة أميرة حمدي – دكتوراة في القانون التجاري.



