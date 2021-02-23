ماذا أفعل للتركيز والخشوع في الصلاة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ماذا أفعل للتركيز والخشوع في الصلاة؟ أن

الخشوع في الصلاة لا يتحقق إلا إذا وضع المصلي نصب عينيه أنه يريد الخشوع في الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، في إجابته على سؤال "