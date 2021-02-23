أحمد داوود: علاقة علا مراتي بـ سبعبع في 100 وش كانت بتموتني.. فيديو

كشف الفنان أحمد داوود، طريقة تفكيره مع زوجته الفنانة علا رشدي في قبول او رفض الأدوار في الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما.





وقال أحمد داوود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لو جاتلي حاجة حلوة في مسلسل او فيلم بقول لـ علا إني هعمل الدور ده ".





وأضاف احمد داوود:" استمع إلى رأي علا، وفي بعض الأوقات بلاقيها تقولي متقبلش أي دور من أجل المقابل المادي فقط، ولازم يكون الدور حلو واكون مقتنع بيه في البداية".





وتابع احمد داوود:" من أحسن المشاهد اللي بحبها لـ مراتي في مسلسل بـ100 وش مع شخصية «سبعبع»، وهذه العلاقة كانت بتموتني بصراحة، وكنت بحب المشاهد دي اوي".



