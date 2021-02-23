ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد عبداللطيف: تصريحاتي عن التجديد لـ ساسي مفبركة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:51 ص
ساسي
ساسي
Advertisements
عبدالله هشام
قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن مباراة الفارس الأبيض أمام تونجيث السنغالي، اليوم الثلاثاء، في غاية الصعوبة.
وأضاف وليد صلاح عبداللطيف ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباراة الزمالك صعبة نظرا للظروف التي واجهت الفريق الأبيض، قبل المباراة من إرهاق اللاعبين بسبب السفر، ولكنه على ثقة في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز.
وأكمل:" أتمنى مشاركة التونسي حمزة المثلوثي، في لقاء الغد،في غياب حازم إمام، بسبب الخبرة التي يمتلكها، كما يجب أن يستفيد الزمالك من خدماته".

وتابع :" التصريحات التي نسبت لي حول التجديد للتونسي فرجاني ساسي، والتي أثارت جدلا واسعا، مفبركة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الصحفي والمذيعة بقناة الزمالك، لتسببهما في إثارة هذا الجدل ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

الزمالك: ساسي "مولود في ميت عقبة" وننتظر انفراجة مادية في المفاوضات

طلب خاص لأشرف قاسم من قنصل مصر في السنغال

سر غياب حازم إمام عن مواجهة تونجيث السنغالي

ترشيحاتنا

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

شاهد| لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

رئيس الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية بعد الهزيمة من أسوان

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

طلب عاجل من بايدن للشعب الأمريكي بسبب كورونا

مستشار الرئيس يوضح تداعيات إصابة وائل الإبراشي بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور