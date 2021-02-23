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سليمان وهدان يكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الإيجار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:11 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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حمزة شعيب
كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال وهدان، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولى"،: "القانون الجديد يتضمن جدولًا لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات، وستكون بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة.

‏وأشار وهدان إلى أن القانون يهدف إلى تقسيم السكان وفق قانون الإيجار القديم إلى شرائح، منها شريحة لا تستطيع الانتقال إلى مسكن آخر أو دفع مقدمات لامتلاك وحدة سكنية جديدة، التى تقع ضمن شريحة الفئات غير القادرة، وهى شريحة ستتولى الدولة رعايتها، في حين ستتولى الشرائح الأخرى مهمة توفيق أوضاعها فى ضوء القانون الجديد.
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