سليمان وهدان يكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الإيجار

كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.





وقال وهدان، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولى"،: "القانون الجديد يتضمن جدولًا لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات، وستكون بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة.



