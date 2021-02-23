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رياضة

ضياء السيد: سيمبا ضخّم من مباراة الأهلي إعلاميا.. والزمالك قادر على تجاوز تونجيث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:14 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
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عبدالله هشام
قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا مستحقا ومنطقيا على غزل المحلة في كأس مصر، مساء الإثنين.

وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا حقق الفوز رغم الغيابات التي عانى منها الفريق.

وتابع :" سيراميكا كليوباترا افتقد التعاون بين اللاعبين في الشوط الأول، ولكن التغييرات تسببت في تطور مستوى الفريق وتهديد مرمى غزل المحلة، حتى تمكن أحمد ياسر ريان من تسجيل الهدف الثاني".

كما تحدث عن لقاء الزمالك وتونجيث، قائلا :" لا أعلم من المسئول عن هذه الأزمة، النادي أم شركة الطيران، وأخشى أن يتأثر اللاعبين بالإرهاق بسبب هذا الخطأ، لكن في المجمل فالزمالك أفضل فنيا عن نظيره السنغالي".

وعن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، قال :" سيمبا ضخم من المواجهة إعلامي،ا وأشيد بالأهلي ومسئوليه، لعدم تأثرهم بما يحدث".
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