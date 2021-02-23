عداد كورونا.. 2.48 مليون وفاة و112 مليون إصابة

أسفر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن وفاة أكثر من 2.48 مليون شخص حول العالم، من بينهم 500 ألف في الولايات المتحدة.





فيما أصاب الفيروس منذ ظهوره حتى الآن أكثر من 112 مليون شخص، وسط محاولات للسيطرة على الوضع عبر التلقيح.





واتهمت منظمة الصحة العالمية بعض الدول الغنية بتقويض نظام "كوفاكس" المخصص لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، بإصرارها على التواصل مباشرة مع المصنعين للحصول على مزيد من الجرعات.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التطعيم ضد فيروس كورونا لا يكون فعالا إلا عندما يتم تعميمه على مستوى العالم.





وأضاف أدهانوم خلال مؤتمر صحفي أن الأموال لا تمثل التحدي الوحيد الذي تواجهه المنظمة لتوزيع اللقاحات، مضيفا "إذا لم يكن هناك لقاحات يمكن شراؤها.. فلن يكون للمال أهمية".



