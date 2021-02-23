بعد تعطل محركها.. هيئة الطيران الأمريكية تعلق استخدام طائرات بوينج 777| تفاصيل

أوصت هيئة الطيران الأمريكية بتعليق استخدام طائرات بوينج من طراز777 التى تعمل بمحركات pw 4000k بعد احتراق محرك احد الطائرات التابعة لشركة "يونايتد ايرلاينز" فوق كولورادو، وفقًا لتقرير بثته قناة الغد.





واضاف التقرير ان الطائرة هبطت بسلام دون الإبلاغ عن أي إصابات ،مضيفا انها ليست الحادثة الاولى لشركة بوينج العالمية، حيث سقطت طائرة فى إندونيسيا الشهر الماضي تابعة لشركة بوينج ومن طراز "737” وتسببت فى مصرع ٦٢ شخصًا على متنها .





وأعلنت شركة "يونايتد ايرلاينز"تعليق جميع رحلات طائرات بوينج من طراز777 الذى يبلغ عددها ٢٤ طائرة لحين الانتهاء من فحص محركات الطائرات.





وفى سياق متصل أعلنت شركة الطيران اليابانية أيضًا "نيبون ايرلاينز" وقف استخدام 13 و19 طائرة مجهزة بمحرك "بي دبليو 4000" على التوالي وأنها تجنبت إلغاء رحلات باستبدالها بطائرات أخرى.



